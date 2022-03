Tunisie-France:Le groupe français « Perenco » envisage de promouvoir ses investissements en Tunisie pour atteindre 380 MD

Le président du groupe gazier et pétrolier français « Perenco », François Perrodo, a exprimé la volonté du groupe de promouvoir ses investissements en Tunisie, au cours de quatre prochaines années, pour atteindre 380 millions de dinars(MD),

Reçu, samedi, 26 mars 2022, par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au Palais du gouvernement à la Kasbah, le responsable a ajouté, que la compagnie pétrolière prévoit de diversifier ses activités et de les étendre à l’énergie solaire.

Le groupe envisage également d’investir dans la production d’huile d’olive biologique afin d’encourager l’agriculture locale et créer de nouveaux emplois dans les régions de l’intérieur du pays, indique un communiqué rendu public, samedi, par la Présidence du Gouvernement.

Dans les activités d’exploration pétrolière, le groupe prévoit d’explorer, avec d’autres partenaires, de nouveaux gisements pétroliers dans les golfes de Hammamet et de Gabès, en plus de développer de nouveaux projets dans le domaine du recyclage des déchets plastiques.

La Cheffe du Gouvernement s’est félicitée de l’intention du groupe à investir dans les énergies alternatives, relevant que le gouvernement tunisien soutient l’investissement dans ce domaine.

La compagnie française « Perenco », l’une des principales sociétés internationales, détient des droits et obligations dans 13 pays, avec une production quotidienne d’environ 450 000 barils équivalent pétrole. Elle assure environ 4 000 emplois entre cadres, ouvriers et techniciens.