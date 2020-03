Tunisie: horaires des pharmacies pendant le couvre-feu

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a annoncé, mercredi 18 mars 2020, que les horaires de travail des pharmacies seront adaptés au couvre-feu qui commence à 18 heures jusqu’à 6 heures du matin.

Les pharmacies du jour seront ouvertes de 8h jusqu’à 16h et les pharmacies de nuit de 4h jusqu’à 8h 30 du lundi au samedi.

Les week-ends et les vacances officielles, les pharmacies seront ouvertes à 8h30 et fermeront à 16h et les pharmacies de nuit de 4h et jusqu’à 8h30 du matin.