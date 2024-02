Tunisie-Italie : Des vedettes de luxe pour migrants VIP

La police italienne a exécuté mercredi des mandats d’arrêt à l’encontre de 12 personnes appartenant à un gang ayant organisé des opérations de trafic d’êtres humains entre la Tunisie et la Sicile à bord de canots pneumatiques « de luxe », rapporte l’agence de presse ANSA.

Les suspects, six Italiens et six Tunisiens, sont accusés d’association de malfaiteurs visant à favoriser l’immigration clandestine.

Le gang aurait eu des cellules en Tunisie et en Italie et aurait organisé des traversées pour des groupes de migrants relativement petits, 20 au maximum, entre la Tunisie et la côte près de la ville sicilienne de Marsala.

Les bateaux étaient équipés de gros moteurs qui leur permettaient de se déplacer rapidement.

Les migrants auraient payé entre 3 000 et 6 000 euros par traversée, soit beaucoup plus que ce qui est généralement payé pour le voyage sur des bateaux bondés, souvent en mauvais état.

L’enquête qui a permis l’arrestation de huit trafiquants d’êtres humains présumés, tous ressortissants tunisiens, découverts en flagrant délit à la suite de quatre débarquements de migrants sur des bateaux entre juin et septembre de l’année dernière.

On pense que le gang a illégalement amené 73 personnes en Italie, dont 12 mineurs et six femmes. La police a arrêté 19 d’entre eux pour être rentrés illégalement en Italie et quatre en relation avec des condamnations définitives pour des crimes concernant la propriété et le trafic de drogue.

La police a également saisi quatre canots pneumatiques utilisés par le gang.