Tunisie-Italie: La coopération judiciaire à l’examen

La coopération entre la Tunisie et l’Italie dans le domaine de la traite des personnes, a été au centre de la rencontre qui a eu, jeudi, à Tunis, entre la ministre de la Justice, Leila Jaffel, et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Fabrizio Saggio.

La coopération bilatérale dans les domaines juridique et judiciaire ainsi que les moyens de la renforcer ont été à l’ordre du jour de l’entretien, indique un communiqué publié par le département de la Justice.

La Tunisie et l’Italie ont convenu d’appuyer les efforts bilatéraux entrepris dans la lutte contre la traite des personnes et la migration irrégulière.

FKS

