Tunisie- Italie: La coopération militaire à l’examen

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, s’est entretenu, vendredi, au siège du département, avec le nouvel ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

Le ministre a, à cette occasion, mis en avant les » relations historiques d’amitié unissant les deux pays « , précisant que l’Italie constitue l’un des partenaires les plus importants de la Tunisie à travers l’histoire, » surtout que les deux pays font face aux mêmes défis sécuritaires « .

Memmiche a, en outre, salué l’intérêt que porte l’Italie aux préoccupations de la Tunisie aux plans sécuritaire et de développement et sa disposition à renforcer la coopération entre les deux parties, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense.

Pour sa part, l’ambassadeur italien a fait part de sa satisfaction quant au niveau de coopération établie entre les deux pays dans les domaines militaire et de développement, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral.

Il a souligné la disposition de son pays à continuer de tout mettre en œuvre pour développer les capacités de l’armée tunisienne, de manière à garantir la stabilité et la sécurité de la région méditerranéenne qui » fait face à de grands défis sécuritaires « .

