Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a eu, jeudi, un entretien avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

L’entretien a mis en avant la volonté commune de « renforcer la stratégie des relations d’amitié et de coopération établies entre la Tunisie et l’Italie dans les différents domaines », indique un communiqué du département.

