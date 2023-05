Tunisie-Italie: Volonté commune de renforcer la coopération en matière de lutte contre la migration irrégulière

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, s’est entretenu, mercredi, au Palais du Bardo, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizio Saggio.

Les deux parties ont souligné la volonté commune de poursuivre la coopération « intensive » en matière de lutte contre la migration irrégulière afin d’élaborer une approche commune de nature à renforcer la sécurité et la stabilité dans le bassin méditerranéen.

L’entretien a, également, permis, selon un communiqué du parlement, de passer en revue les efforts communs déployés pour identifier les solutions adéquates au phénomène de migration irrégulière dans le cadre d’une approche inclusive et innovante, axée sur la dimension humaine.

L’ambassadeur italien a, à cette occasion, fait part de l’intérêt que porte son pays aux changements démocratiques et aux développements politiques en Tunisie, soulignant l’importance d’intensifier les échanges de visite entre les parlementaires des deux pays.

Il a, en outre, insisté sur l’importance qu’accorde l’Italie aux relations avec la Tunisie, son premier partenaire, réaffirmant la détermination à promouvoir davantage la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment dans les secteurs du commerce et de l’énergie.

Il a, dans ce contexte, évoqué les projets appuyés par l’Italie, tels que le port en eaux profondes d’Enfidha et l’ELMED, un projet qui établit une interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie via un câble sous-marin .

Pour sa part, Bouderbala a mis en avant la solidité des relations historiques entre les deux pays, estimant que « la proximité géographique, la ressemblance culturelle ainsi que la position des deux pays en région méditerranéenne constituent un terrain favorable pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale ».

Le président du parlement a, par ailleurs, fait part du « soutien sans faille » de l’Italie à la Tunisie et sa disposition à consolider la coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la santé.

Il a, en outre, mis en avant la volonté de la Tunisie à développer les relations entre les établissements parlementaires des deux pays.