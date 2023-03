Tunisie-Japon «Projet de Création d’un Centre de Formation en Métiers de Production et Transformation Laitière à Béja»

La cérémonie de signature du contrat de don du « Projet de Création d’un Centre de Formation en Métiers de Production et Transformation Laitière à Béja », a eu lieu le 24 mars 2023, au profit de l’Association Tunisienne de Festival des Fromages de Béja et de Promotion du Patrimoine .

Le contrat de don a été signé par OSUGA Takeshi, Ambassadeur du Japon en Tunisie etViktoria DANILKO, Présidente de l’Association.

Le projet vise à aménager le local de l’Association et à fournir les équipements nécessaires pour que les femmes et les jeunes du gouvernorat de Béja puissent obtenir l’opportunité d’apprendre les techniques de transformation des produits laitiers, l’une des spécialités de la Région. La Tunisie fait face aux difficultés autour de la production laitière en raison de la flambée des prix internationaux des céréales, d’où vient la nécessité de réaliser la valeur ajoutée de produits dérivés en termes de la qualité et la diversification des produits.