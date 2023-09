Tunisie-Japon: Une station de traitement de l’eau d’une capacité de 6000 m3 sera mise en place à Gabes-Sud pour alimenter le GCT

Une station de traitement de l’eau par osmose inverse d’une capacité de 6000 m3 sera mise en place au sein de la station la station d’épuration de Gabès-Sud pour alimenter le Groupe Chimique tunisien (GCT, limiter les répercussions de la rareté des ressources en eau et valoriser les eaux non-conventionnelles et rationaliser l’usage de l’eau.

Un procès verbal d’accord relatif au financement de ce projet a été signé, le 5 septembre 2023, entre la Tunisie représentée par le ministère de l’Environnement et le Japon, a fait savoir, mercredi, le ministère de l’Environnement.

L’osmose inverse est un procédé de filtration utilisé principalement dans le traitement et le dessalement de l’eau, utilisant des filtres extrêmement fins qui retiennent toutes les molécules en suspension dans l’eau, à l’exception de celles de l’eau, produisant au final une eau pure.

En vertu du PV signé, la partie japonaise financera les procédures de conclusion du don en question et débloquera les fonds nécessaires pour le démarrage du projet prévu en 2025. La mise en exploitation de la station est prévue pour 2027.

Pour rappel, le 27 avril 2023, l’Ambassadeur du Japon en Tunisie, Osuga Takeshi avait visité à la station de traitement des eaux usées de Gabès, où il a exprimé la disposition de son pays à soutenir les efforts tunisiens visant à trouver les solutions adéquates pour remédier aux pénuries d’eau et utiliser efficacement les ressources disponibles.

L’Ambassadeur a également visité le Groupe Chimique Tunisien et a eu une rencontre d’échange avec les premiers responsables du groupe sur la mise en œuvre d’un projet visant à contribuer à l’approvisionnement stable des ressources en eau nécessaires à la transformation du minerai de phosphate en engrais

