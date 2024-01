Tunisie : La croissance du PIB devrait se situer à 1,2% en 2023 et à 3% en 2024 et 2025

En Tunisie, la croissance du PIB devrait se situer à 1,2% pour toute l’année 2023, soit une révision à la baisse 1,1% des prévisions de juin 2023. Les prévisions de la BM tablent également, sur une croissance de 3% en 2024 et 2025, indique un nouveau rapport de la Banque Mondiale sur les « Perspectives économiques mondiales », publié, mercredi.

Ce rapport maintient, en effet, les mêmes estimations d’un bulletin de conjoncture économique sur la Tunisie, publié en novembre dernier, par la BM. Lequel bulletin indique que « pour toute l’année 2023, la BM prévoit une croissance du PIB de 1,2% en 2023 – un ralentissement significatif par rapport à 2021-2022 – avec une légère hausse à 3% en 2024. Elle a expliqué que la sécheresse qui perdure pour la sixième année consécutive, a aggravé une reprise difficile, marquée par un financement extérieur incertain et des obstacles réglementaires à la croissance persistants ».

Le rapport sur les « Perspectives économiques mondiales » souligne que « le récent conflit au Moyen-Orient a amplifié l’incertitude géopolitique et politique dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) et freiné le tourisme, en particulier dans les pays voisins. La région était déjà en proie à de multiples difficultés, notamment des baisses de la production pétrolière, une inflation élevée et une activité limitée du secteur privé dans les économies importatrices de pétrole. La croissance de la région MENA a fortement ralenti en 2023 pour s’établir à 1,9 % ».