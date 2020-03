Tunisie : La liste des gouvernorats touchés par le Covid-19

Le ministère de la santé a présenté, aujourd’hui, vendredi 20 mars 2020, aux médias la liste des gouvernorats tunisiens touchés par le Covid-19

Tunis 17 cas : 11 importés et 6 locales

Ariana 13 cas : 8 importés et 5 locales

Tataouine 4 cas importés : 1 importé et 1 locale

Sousse 4 cas importés

Mehdia 3 cas : 1 importé et 2 locales

Monastir 3 cas : 2 importés et 1 locale

Kairouan 2 cas : 1 importé et 1 locale

Bizerte 2 cas : 1 importé et 1 locale

Ben Arous 2 cas : 1 importé et 1 locale

Gafsa 1 cas importé et qui s’est rétabli

Medenine 1 cas importé

Nabeul 1 cas importé

Sfax 1 cas importé