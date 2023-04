Tunisie : la solution en Libye doit être inter-libyenne

La Tunisie a réaffirmé, mardi, que la solution en Libye doit être inter-libyenne, dans le cadre d’un dialogue inclusif.

Présidant la réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur la réconciliation en Libye, organisée par vidéoconférence, Moncef Ben Rejeb, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères a souligné que ce dialogue doit rassembler les différentes parties libyennes sur la base de l’unité nationale, en vue de réaliser un projet national unificateur qui rétablira la sécurité et la stabilité en Libye et lui permettra de contribuer à la préservation de la sécurité régionale et à éviter davantage de tensions.

Les participants sont convenus de l’importance de la tenue de cette réunion, organisée à l’initiative de la Tunisie, soulignant leur attachement à l’unité, à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Libye. Ils ont exprimé leur solidarité avec le peuple libyen dans sa quête de paix et de stabilité durables, se félicitant des pas franchis sur la voie de réconciliation politique à la faveur du rôle assuré par le Conseil présidentiel libyen dans la réalisation d’un règlement politique global.

Ont participé à la réunion des pays membres du Conseil de paix et de sécurité, la ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Libye, le ministre des Affaires étrangères congolais, président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye et le représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en Libye.

