Tunisie : Le champ gazier Nawara en exploitation en octobre prochain

Le champ gazier de Nawara entrera en exploitation dans sa totalité en octobre 2019, et procurera autant que 50 de plus de production nationale de gaz, annonce un communiqué de la présidence du gouvernement à l’issue d’un conseil ministériel restreint présidé par Youssef Chahed sur le secteur de l’énergie et des mines.

Au rang des mesures prises par le CMR figure la restructuration de l’ETAP pour en faire un opérateur national d’exploitation d’hydrocarbures, ce qui lui permettra d’exploiter directement des ressources nationales d’hydrocarbures.

S’agissant de la rationalisation de la consommation d’énergie, il a été décidé de la réduire de 20% dans les structures publiques centrales et régionales à l’horizon 2021. Le CMR a également décidé la distribution de 4 millions d’ampoules économes d’énergie destinées à la consommation domestique.

Concernant le secteur minier, il a été décidé notamment de déplacer les laveries de phosphate des zones urbaines vers le bassin minier ainsi que le renforcement du transport ferroviaire du phosphate et l’arrêt de son transport par camions à l’horizon 2021.