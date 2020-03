Tunisie : Le couvre-feu pour lutter contre le Coronavirus et maîtriser la situation

La directrice de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a affirmé ce mercredi 18 mars 2020, lors d’une conférence de presse au siège du ministère de la santé, que le couvre-feu annoncé, mercredi 17 mars 2020, par le président de la République Kais Saied, aidera à limiter la propagation du Coronavirus en Tunisie.

‘’Cette mesure permettra aux Tunisiens de limiter leurs déplacements et d’éviter les rassemblements, et ce dans le but de contrer la propagation du virus’’, a-t-elle dit.

A noter que le bilan est passé de 24 à 29 cas durant les 24 dernières heures, toujours selon la même source.

Selon Nissaf Ben Alaya, le nombre des personnes placées en auto-isolement en Tunisie s’élève désormais à 4481.

Rappelons que le président de la République, Kais Saied, a annoncé , dans la soirée du mardi 17 mars 2020, avoir décrété le couvre-feu sur tout le territoire tunisien, à partir d’aujourd’hui, mercredi 18 mars, et ce de 18 heures jusqu’à 6 heures du matin.