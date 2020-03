Tunisie: Les indicateurs de propagation du coronavirus sont encore faibles

” Les indicateurs de propagation du nouveau coronavirus en Tunisie sont encore faibles même après l’annonce de 3 autres cas confirmés lundi, soit 5 cas au total “, a assuré mardi Chokri Hamouda, directeur général des soins de santé de base au ministère de la santé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a souligné que la situation est sous contrôle et elle n’est pas inquiétante, signalant que les équipes médicales du ministère poursuivent les investigations sur terrain pour détecter tous les cas suspects et les placer en confinement.

Hamouda a estimé que la riposte au virus nécessite la mobilisation de tous les départements ministériels afin de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires et désinfecter de manière permanente tous les moyens de transport public et privé.

Il s’agit aussi d’aménager des espaces de confinement et de renforcer le cadre législatif pour imposer le respect des dispositions de confinement, de traitement et de prévention, a-t-il dit.

Dans les établissements éducatifs, universitaires et culturels ainsi que dans les lieux de culte, les citoyens sont appelés à respecter les conditions d’hygiène et à se laver régulièrement les mains, a ajouté Hamouda.

A noter que le conseil de sécurité nationale a décidé à l’issue de sa réunion lundi au palais de Carthage de suspendre toutes les traversées entre la Tunisie et l’Italie et de restreindre le nombre des voyages maritimes avec la France (1 seul voyage hebdomadaire de et vers Marseille), selon le ministre de la santé Abdellatif Mekki.

Pour ce qui est du transport aérien, il a été décidé de suspendre les vols en provenance d’Italie sachant que seuls les vols en provenance de Rome seront maintenus mais réduits de 14 à 3 vols seulement.

D’après le ministre, ces mesures seront maintenues jusqu’au 4 avril 2020 et leur modification demeure tributaire de l’évolution de la situation du Coronavirus dans le pays.

Volet éducation, Abdelatif Mekki a annoncé qu’il a été décidé d’avancer les vacances scolaires au jeudi 12 mars courant, expliquant, que cette décision a été prise en raison de la préoccupation des citoyens par l’évolution de ce virus bien que la situation ne nécessite pas de suspendre les cours.

Le ministre a, à cette occasion, appelé les citoyens à se conformer aux dispositions de confinement sanitaire afin de préserver la santé de la population, soulignant que les contrevenants seront poursuivis en justice.