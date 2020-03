Tunisie : Les rassemblements de plus de 3 personnes, désormais, interdits

Dans un communiqué publié, ce dimanche 22 mars 2020, la Présidence du gouvernement a annoncé sur sa page officielle de Facebook, que le chef de L’État, Kais Saïed a émis un décret limitant la circulation et les rassemblements, en dehors des horaires du couvre-feu et ce, de 18h00 à 6h00.

En effet, tous les déplacements de tous les véhicules sont interdits sur tout le territoire national en dehors des horaires du couvre-feu. ‘’Ne sortir qu’en cas de force majeure’’, lit-on dans le communiqué.

Le décret interdit, également, tout rassemblement de plus de trois personnes dans l’espace public.