Tunisie-Libye: Création d’un corridor commercial vers les pays d’Afrique subsaharienne

La création d’un corridor commercial continental tuniso-libyen vers les pays d’Afrique subsaharienne a été annoncée officiellement, lors d’une réunion ministérielle conjointe entre les deux pays tenue, jeudi, au siège du ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Lors de cette réunion présidée par la ministre du Commerce, Kalthoum Ben Rejeb et le ministre libyen de l’Economie et du Commerce du gouvernement d’unité nationale, les participants ont mis l’accent sur l’importance de réhabiliter et de développer le poste frontalier de Ras Jedir, selon les normes internationales.

« L’objectif étant de faire de cette zone un portail commercial pour l’Afrique, à même de favoriser l’intégration économique avec les pays subsahariens », indique un communiqué publié par le ministère du Commerce.

Les deux parties ont également souligné l’impératif d’instaurer un partenariat tripartite entre la Tunisie, la Libye et l’Afrique et d’accroître le volume des échanges commerciaux pour atteindre 5000 millions de dinars au titre des prochaines années.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion d’annoncer officiellement la mise en place d’une équipe d’intervention rapide conjointe afin de résoudre les différentes problématiques pouvant survenir au poste frontalier de Ras Jedir et d’une autre équipe de travail afin de renforcer la coopération en matière de sécurité alimentaire et médicamenteuse.

Les participants à la réunion ont également convenu de former une commission chargée de suivre la réalisation du projet portant création d’un corridor commercial terrestre dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Dans ce contexte, la partie libyenne a souligné son soutien à la Tunisie afin de bénéficier d’un appui technique et logistique pour développer la zone frontalière dans le cadre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

D’autre part, la ministre du commerce et son homologue libyen ont appelé à la nécessité de développer le commerce entre les deux pays et d’élargir la coopération bilatérale.

En marge de cette réunion, des mémorandums d’entente ont été conclus dans divers domaines dont l’organisation de salons et le renforcement de complémentarité entre les zone de libre échange des deux pays.

En 2022, le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye a atteint 3027 millions de dinars, contre 2020 millions de dinars en 2021, soit une hausse de 49,8%.