Tunisie-Libye : Démarrage, lundi, des travaux du 4ème Salon international des constructions  « Libya Construction Expo »

Les travaux du 4ème Salon international des constructions « Libya Construction Expo », qui se tient à Tripoli (Libye), du 28 Juin au 1 Juillet 2021, ont démarré, lundi, en présence de hauts responsables libyens et tunisiens et d’une forte délégation tunisienne d’hommes d’affaires, de chefs d’entreprises et de responsables d’organisations professionnelles.

La Tunisie participe à cette manifestation avec 150 entreprises tunisienne, contre 135 entreprises libyennes, 14 entreprises turques, 4 entreprises égyptiennes, une entreprise émiratie et une entreprise saoudienne.

Encadrée par la Chambre du commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) et plusieurs représentants d’organisations professionnelles, dont l’Ordre des ingénieurs de Tunisie, cette délégation couvre essentiellement les secteurs de la construction, du bâtiment, des matériaux de construction, de la céramique, des équipements immobiliers et sanitaires, des services d’architecture, d’études et de conseil…

Les responsables tunisiens et libyens ont été unanimes pour souligner la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays et d’inciter les hommes d’affaires des deux pays à renforcer leurs partenariats et leurs échanges. Ils ont aussi mis l’accent sur l’importance de lever les obstacles qui pourraient entraver le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Les ministres tunisien du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Bousaid et libyen de l’industrie et des métaux, Ahmed Abou Aissa ont, à ce titre, affirmé que toutes les conventions et les décisions signées par les Chefs du gouvernement des deux pays sont en cours d’exécution.

Bousaid a également plaidé pour une nouvelle approche de partenariat basée sur la coopération intégrée, les intérêts communs et les opportunités mutuelles, considérant que « la création de nouvelles opportunités de partenariat nécessite le renforcement de l’intégration économique, l’amélioration du climat des affaires et la révision des conventions commerciales entre les deux pays».

Toujours selon Bousaid, «les deux pays gagneraient aussi à faciliter les échanges commerciaux aux niveaux des passages frontaliers de Ras Jedir et de Dhehiba et à explorer les pistes de développement économique mutuel tels que les énergies renouvelables, les zones franches, les facilités bancaires et douanières, le transport, la construction et la reconstruction ».

Il s’est également félicité de la reprise de la dynamique des événements économiques communs et du rythme des exportations tunisiennes vers la Libye qui ont atteint 830 millions de dinars durant les 5 premiers mois de 2021 contre 440 MD durant la même période de 2020.

De son côté, le vice-ministre libyen de l’Economie et du Commerce, Souhail Abu Chiha, a indiqué que le dossier de la reconstruction constitue la priorité du gouvernement libyen affirmant la création de 4 fonds de reconstruction dans les régions sinistrées par la guerre.

Il a souligné que le secteur privé libyen et les partenaires tunisiens et étrangers participant au salon pourraient contribuer aux projets de reconstruction.

Pour sa part, le ministre libyen du Logement et de la Construction Abu Bakr Al-Ghawi a affirmé le besoin incessant de reconstruction en Libye affirmant l’engagement du gouvernement libyen envers les générations futures et la reprise des projets de reconstruction qui ont été retardés par la situation difficile qu’a traversée le pays durant la dernière décennie.

Il à ce titre souligné que la concurrence sera ouverte en toute transparence aux partenaires de la Libye.

Intervenant, le ministre tunisien de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure a salué la forte présence tunisienne au salon appelant à accélérer les projets de routes et de zones franches entre les deux pays pour pouvoir accéder ensemble au marché africain.

Le Salon « Libya Construction Expo », rappelle-t-on, est organisé, du 28 Juin au 1 Juillet 2021 à Tripoli, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) en collaboration avec la Foire internationale de Tripoli