Tunisie-Libye: Des contrats de routes et de ponts signés avec des entreprises tunisiennes

Le président de la Fédération générale libyenne des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, Mohammad Raed, a déclaré dans un communiqué de presse que la Fédération générale a tenu cette semaine une série de réunions avec l’Union tunisienne des chambres de commerce et d’industrie pour discuter des perspectives de coopération et de partenariat dans certains projets.

La délégation tunisienne comprenait 25 sociétés contractantes et des hommes d’affaires chevronnés dans plusieurs domaines, a-t-il précisé, révélant que les résultats de ces réunions seront annoncés ce jeudi, et que trois contrats doivent être signés concernant la mise en œuvre de certains travaux liés aux routes et aux ponts en partenariat avec des entreprises libyennes.