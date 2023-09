Tunisie-Libye : Signature de l’accord de reconnaissance des certificats de conformité

La Tunisie et la Libye ont signé mercredi la sixième édition de l’accord relatif à la reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et des labels de qualité, rapporte le Libya Herald.

Cette étape, a déclaré l’Union générale libyenne des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, est importante pour développer les échanges commerciaux entre les deux pays et stimuler la concurrence entre les industriels et les commerçants. Cela aura une incidence positive, a-t-il ajouté, sur l’économie nationale des deux pays frères, qui représentent chacun une extension et une profondeur économiques et stratégiques importantes l’un pour l’autre.

L’Union des Chambres a noté que cet accord, signé depuis 2005, est considéré comme le seul accord entre pays arabes et a grandement contribué à gagner du temps, à réduire les dépenses et à faciliter la circulation des marchandises entre les deux pays.