Tunisie/Libye: Vers l’ouverture d’une ligne maritime

Les procédures d’ouverture d’une ligne maritime reliant la Tunisie et la Libye ont fait l’objet d’un procès-verbal d’une réunion tenue, vendredi, à Tunis, en présence des responsables du secteur de transport maritime et des ports représentant les deux pays.

Le ministère du transport a ajouté, dans un communiqué publié vendredi, que ces procédures ont été convenues lors des réunions présidées, les 16 et 30 novembre, par les ministres du transport tunisien et libyen, et ce, sans les détailler.

Le ministre du Transport, Rabie Majidi a mis l’accent sur la disposition du département de relever tous les défis qui freinent la concrétisation de cette ligne.

Il a souligné que le port proposé devrait disposer de la logistique et de la capacité nécessaires et respecter les normes requises afin d’assurer rapidement et régulièrement la liaison.

Cette ligne a-t-il ajouté vient renforcer la liaison entre la Tunisie et la Libye et diversifier les moyens de transit pour les voyageurs et les acteurs économiques des deux pays, outre ses avantages pour le transport des remorques et de marchandises.

Cette liaison maritime intervient parallèlement aux travaux d’aménagement du poste frontalier de Ras Jedir et l’exécution des investissements liés à la ligne ferroviaire maghrébine.

