Tunisie-Libye : Vers un « partenariat stratégique et une  réelle intégration économique »

Le ministre libyen de l’Economie et du commerce, Mohammed Al-Huweij, a discuté lors d’une réunion à Tunis avec son homologue tunisien, Samir Saied, de l’échange de produits médicaux et alimentaires.

- Publicité-

Le ministère tunisien de l’Economie a déclaré dans un communiqué samedi que la réunion a passé en revue les opportunités disponibles pour établir un partenariat stratégique qui établit une réelle intégration économique entre les deux pays.

A été également discutée de la nécessité de développer une vision commune pour faire progresser les échanges et les investissements conjoints, notamment dans certains secteurs de services qui ont une perspective stratégique, y compris les matières premières ainsi que les services de santé.

Les ministres de l’économie libyen et tunisien ont souligné l’importance du rôle des structures de soutien public, du secteur privé et des secteurs financier et bancaire, qui sont décrits par le ministère de l’économie comme l’un des défis les plus importants qui ont émergé lors des récents événements et crises à l’échelle mondiale.

Ils ont également proposé la formation d’un groupe de travail conjoint pour examiner les mesures présentées avec leurs différents aspects, et pour développer un programme d’action pratique, en précisant que les différents acteurs participeraient à son élaboration, notamment le secteur privé.