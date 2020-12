Tunisie : Liste des joueurs convoqués pour le stage du 7 au 12 décembre 2020

Le staff technique de l’équipe nationale (seniors hommes) de handball conduit par l’entraîneur Sami Saidi a convoqué 20 joueurs pour un stage qui aura lieu à Nabeul et à Hammamet à partir de lundi 7 jusqu’au samedi 12 décembre courant, dans la cadre de la préparation au championnat du monde qui se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier 2021.

Ce stage verra la participation de deux joueurs évoluant à l’étranger à savoir les arrières gauches Oussema Jaziri, qui vient de terminer ses engagements avec son club égyptien Al Ahly et Mohamed Ridha Frad, qui a résilie son contrat avec Shabab Al Ahly Dubai ( Emirats Arabes Unis).

Après ce stage, les Aigles de Carthage, poursuivront leur préparation au Qatar où ils prendront part du 27 au 27 décembre, au tournoi International de Doha en affrontant tour à tour le Qatar, l’Espagne et l’Argentine.

Au premier tour du Mondial 2021 rappelle-t-on la Tunisie évoluera dans le groupe B avec la Pologne (55 janvier), le Brésil (17 janvier) et l’Espagne (19 janvier).

Voici la liste des joueurs convoqués :

Al Ahly – Egypte : Oussema Jaziri (arrière gauche).

Shabab Ahly Dubai : Mohamed Ridha Frad (arrière Gauche).

Espérance ST: Skander Zaied (demi-centre), Youssef Maaref (arrière Gauche), Assil Namli (Gardien), Hazem Bacha (arrière Gauche) et Ramzi Majdoub (ailier droit) et Mohamed Ghazi Memmiche (pivot).

CS Sakiet Ezzit : Marwen Soussi (gardien), Ghassen Toumi (ailier gauche) et Wael Mzoughi (demi-centre).

ES Sahel : Issam Rzig (ailier droit), Ghazi Belghali (pivot), Bilel Hmem (arrière droit) et Mohamed Amine Darmoul (demi-centre).

Club Africain : Marwen Maggaiez (gardien) et Mosbah Sanai (arrière gauche).

AS Téboulba : Fradj Tekaya (gardien) et Rami Fekih (arrière gauche).

AS Hammamet : Islem Jebali (pivot).

