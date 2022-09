Tunisie-Maroc-Polisario: Le chef du gouvernement marocain parle de «faute diplomatique»

Le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch a critiqué, vendredi soir, l’accueil réservé par le président tunisien Kais Saied au chef du « Polisario » Ibrahim Ghali, lors du sommet Japon-Afrique « TICAD 8″ à la fin du mois dernier, le qualifiant de » faute diplomatique ».

Dans le premier commentaire officiel sur la crise sans précédent dans l’histoire des relations entre les deux pays, Akhannouch a appelé la Tunisie à préserver l’indépendance de sa décision, soulignant en retour que son pays n’accepte pas les positions duplices.

Et d’ajouter : « Les Tunisiens sont nos frères et nous partageons beaucoup de choses avec eux. Nous souhaitons que leur pays préserve son indépendance », expliquant que « le Maroc n’oubliera pas ceux qui l’ont soutenu dans sa cause nationale et ceux qui jouent sur deux tableaux. »

Akhannouch a estimé que « les sacralités nationales sont une ligne rouge », ajoutant : « Ce qui s’est passé concernant l’accueil du chef du Front Polisario et la confusion sur le dossier de l’intégrité territoriale du royaume, ne fait qu’accroître notre détermination à réussir et à adhérer à la défense du Sahara marocain et de son intégrité territoriale », selon ses dires.