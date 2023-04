Tunisie-OIT: Najla Bouden s’entretient avec la directrice du Bureau de l’Organisation Internationale du travail pour le Maghreb

La Cheffe du Gouvernement Najla Bouden s’est entretenue, mardi soir, au palais du Gouvernement à la Kasbah, avec la directrice du Bureau de l’Organisation Internationale du travail (OIT) pour le Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, et Tunisie), Rania Bikhazi.

L’entrevue a porté sur l’avancement du dialogue social en Tunisie et l’engament du gouvernement à le maintenir. Il s’agit également, selon la présidence du gouvernement, d’exposer un nouveau projet de dialogue social visant à renforcer les liens entre les partenaires sociaux. Lequel projet sera mis en œuvre conjointement par l’Organisation Internationale du travail et l’ONU Femmes.

Bouden a affirmé, à cette occasion, l’engament du gouvernement à mettre en œuvre ce projet qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour instaurer un dialogue social riche qui sera le moteur d’avancées sociales dans le pays.

Pour mémoire, le ministère des Affaires sociales avait signé, en juin 2022, un accord de coopération avec l’OIT, portant sur un projet d’appui à l’administration du travail, au dialogue social et au renforcement de la protection sociale en Tunisie.

Ce projet a pour objectif de consolider le dialogue social et la réforme du secteur de la protection sociale à travers la rationalisation de la gestion des caisses sociales, outre la numérisation des services d’inspection de travail, de médecine de travail et sécurité professionnelle et de la protection sociale.

Le partenariat entre le bureau de l’OIT pour le Maghreb et la Tunisie a porté sur divers domaines dont notamment le dialogue social, la protection sociale, la promotion de l’emploi et des entreprises économiques, la gouvernance de la migration de la main d’œuvre et la lutte contre le travail des mineurs.