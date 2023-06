Tunisie/OMC: Un projet identifiant les besoins techniques et financiers du pays

La Commission nationale chargée du suivi de l’application de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) vient d’approuver, au cours de sa première réunion depuis sa création en 2016, un projet identifiant les besoins relatifs au soutien technique et financier de la Tunisie pour l’adresse à l’OMC.

Cette réunion tenue, mardi, a convenu d’élaborer une matrice de projets de programmes qui nécessitent l’appui technique et financier des bailleurs de fonds, et ce, conformément aux dispositions de l’Accord de l’OMS sur la facilitation du commerce, selon un communiqué du ministère du Commerce et du développement des exportations.

La ministre du commerce, Kalthoum Ben Rejeb a souligné que la Tunisie devait bien préparer et fixer ses besoins conformément aux priorités nationales afin d’obtenir l’appui nécessaire.

Elle a rappelé de l’importance du rôle joué par la commission qui regroupe et se charge de la coordination avec toutes les sous-commissions pour faciliter le commerce à travers les accords du commerce à l’instar de l’Accord de la Zone de Libre- Echange Continentale Africaine (ZLECAf) et de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE).

La commission œuvre à suivre les programmes de coopération extérieure pour mettre en application les dispositions de l’accord, valoriser les résultats et examiner les préoccupations des exportateurs.