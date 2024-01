Tunisie-Pnud : La réforme sécuritaire à l’examen

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, s’est entretenu, mardi, au siège du département, avec la représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Tunisie, Céline Moyroud.

Les relations de coopération entre la Tunisie et le programme onusien ainsi que le partenariat stratégique établi entre les deux parties ont été au centre de la rencontre, indique un communiqué du département de l’Intérieur.

L’entretien a été l’occasion d’aborder la coopération relative à la réforme du domaine sécuritaire, notamment au niveau des prestations rendues aux citoyens, à travers l’approche de la Police de proximité, adoptée dans le gouvernorat de Médenine, ajoute le communiqué.

Le ministre a souligné, dans ce contexte, l’engagement du ministère de l’Intérieur envers la réforme sécuritaire, conformément aux normes internationales.

A cet égard, les deux parties ont souligné la nécessité de généraliser l’expérience de la Police de proximité dans tous les gouvernorats, en vue d’instaurer un climat de confiance entre les citoyens et l’appareil sécuritaire.

Aussi, l’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des activités prévues par le document de la quatrième phase du projet de coopération 2023-2027.

Par ailleurs, la coopération dans le domaine du développement local entre le gouvernement tunisien et le PNUD pour la période 2023-2027 a été à l’ordre du jour de la rencontre.

- Publicité-