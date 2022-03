Tunisie-Royaume-Uni : Renforcer la coopération dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle

Le suivi des programmes de coopération bilatérale entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle a été au centre d’une rencontre qui a réuni, mardi, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Nasreddine Nsibi avec l’ambassadrice du Royaume-Uni en Tunisie, Helen Winterton.

Selon un communiqué publié par le ministère, la réunion, qui s’est tenue au siège du département, a porté sur l’avancement des travaux de création de l’école de la deuxième chance dans le gouvernorat de Kairouan, en présence du coordinateur du Programme de cette école, Amjad Mahmoud, et de plusieurs cadres du ministère.

Au cours de cette rencontre, le ministre a souligné l’importance de promouvoir les relations de coopération bilatérale entre le ministère et le Royaume-Uni en matière de consolidation de l’employabilité des demandeurs d’emploi, du développement des secteurs de la formation professionnelle, et de l’examen des opportunités d’échanges d’expériences et d’expertises dans le service des intérêts des deux pays.

L’école de la deuxième chance à Kairouan, est la deuxième du genre, précédée par l’école Habib Bourguiba à Tunis, lancée le 6 avril 2021. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une coopération entre la Tunisie et la Grande Bretagne en partenariat avec l’UNICEF. Il va permettre de réhabiliter des élèves décrocheurs, âgés entre 12 et 18 ans, afin de leur permettre de suivre un parcours de formation et d’accès à la vie professionnelle.