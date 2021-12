Tunisie-Sénégal: 500 contacts d’affaires, et des accords de partenariat

La visite d’hommes d’Affaires Tunisiens organisé par Connect International à la capitale sénégalaise Dakar, ainsi que ses diverses actions menées tel le forum économique, qui a été organisé lors de l’événement, avec la participation de plus de 200 entreprises Tunisiennes et Sénégalaises. Ces organismes ont pris part à la visite en raison de l’importance du marché sénégalais estimé en 2020 en tant que deuxième partenaire commercial de la Tunisie en Afrique subsaharienne, moyennant une transaction totale de près de 134 millions de dinars au cours des dix premiers mois de l’année 2021. Aussi, les entreprises Tunisiennes ont souligné la nécessité d’une stratégie nationale d’exportation et de positionnement sur les marchés étrangers, qui selon eux, est la solution la plus réalisable pour sortir de la crise économique actuelle.

La manifestation aurait connu un franc succès vu le rôle très important joué par la plupart des partenaires Tunisiens et Sénégalais, notamment l’Ambassade de Tunisie à Dakar, qui a accompagné les entreprises tunisiennes, chose qui a permis à la délégation Tunisienne de rencontrer plus de 13 ministres du gouvernement Sénégalais, d’organiser dans les meilleures conditions le forum économique Tuniso-Sénégalais ainsi que plusieurs ateliers et workshops avec les plus importantes structures économiques Sénégalaises.

Plus de 500 contacts bilatéraux ont été par la même occasion établis ainsi que de nombreuses visites de terrain aux grandes entreprises, usines et pôles industriels Sénégalais avec insistance sur le développement des relations entre la communauté tunisienne et les ambassadeurs africains résidant au Sénégal.

Un ensemble d’accords de partenariats ont aussi été signés entre les entreprises Tunisiennes et Sénégalaises, ainsi qu’ une promesse de poursuivre l’appui au plus haut niveau aux mécanismes conjoints pour un meilleur positionnement des entreprises Tunisiennes au Sénégal et en Afrique en général, une action sollicitée vu la volonté de plusieurs entreprises Tunisiennes à résider au Sénégal, des entreprises qui tentent à s’impliquer à ce marché ainsi qu’aux marchés similaires voisins qui sont liés au Sénégal, et ce, par des accords stimulants à plusieurs niveaux.