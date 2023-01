Tunisie-Sénégal: Vers l’actualisation de la convention de coopération dans le domaine agricole

Le ministre de l’Agriculture, Mahmoud Elyes Hamza et son homologue sénégalien, Aly Ngouille Ndiaye, ont convenu, lors d’une rencontre tenue, à Dakar, à l’actualisation de la convention de coopération dans le domaine agricole entre la Tunisie et le Sénégal .

Cet accord sera signé lors de la prochaine commission mixte tuniso-sénégalaise qui se tiendra à Tunis, selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère de l’agriculture.

Et de rappeler que cette rencontre est organisée en marge de la visite de la délégation tunisienne conduite par le ministre tunisien de l’agriculture pour participer au « Sommet Dakar 2 sur l’alimentation en Afrique » qui se tient du 25 au 27 janvier 2023, à Dakar (Sénégal).

« L’actualisation de cette convention intervient à la lumière des enjeux et des exigences de la prochaine étape commune dans les domaines de la recherche scientifique agricole, et de la gouvernance de la gestion de l’eau », a précisé la même source.

Hamza avait participé, également, aux travaux d’un atelier organisé par la République du Tchad en présence du ministre tchadien de de l’Elevage et des Productions Animales, Abderahim AWAT ATTEIB, et avec la participation de plusieurs ministres de l’agriculture de pays africains.

Lors de son intervention, il a passé en revue l’expérience tunisienne dans les domaines de la recherche et de la vulgarisation agricole, de la conception et l’intensification des semences sélectionnées notamment, les différents types de céréales.

De son côté, le ministre tchadien a exprimé la volonté de son pays de bénéficier de l’expérience tunisienne, et ce, dans le cadre d’un programme de coopération technique.