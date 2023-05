Tunisie-Suisse: Renforcer le transport aérien entre les deux pays

Le président de l’Assemblée de représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, s’est entretenu, vendredi, au Palais du Bardo, avec l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Philipp Renggli, en présence de Ezzedine Teyeb, assesseur du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la migration.

L’ambassadeur suisse a, à cette occasion, souligné » l’intérêt que porte son pays aux relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie et sa détermination à continuer de l’appuyer dans les différents domaines, notamment en matière d’économie, de gouvernance et de transition démocratique « , indique un communiqué du parlement.

Il a, sur un autre plan, fait part de la volonté de la Suisse de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le secteur du tourisme, soulignant l’importance de renforcer le transport aérien entre les deux pays.

La proximité de la Tunisie de l’espace européen est de nature à impulser les investissements dans le pays et intensifier les programmes de coopération et de partenariat, a-t-il fait remarquer, rappelant le nombre important des établissements suisses établis en Tunisie.

Et d’ajouter » La Tunisie constitue la 4ème force industrielle en Afrique et dispose de compétences spécialisées « .

De son côté, le président de l’ARP a mis en avant » le niveau privilégié des relations historiques unissant les deux pays, qui ne cessent de se développer depuis l’indépendance « , saluant le soutien continu apporté par la Suisse à la Tunisie dans tous les domaines.

Bouderbela a, par ailleurs, souligné l’importance des relations parlementaires et de tout mettre en œuvre pour les développer davantage, » dans la mesure où la diplomatie parlementaire contribue à renforcer la coopération et à rapprocher les peuples « , a-t-il dit.

Le président de l’ARP a, également souligné le respect de la Tunisie aux droits et aux libertés et l’importance portée à la société civile dans le pays.