Tunisie/Suisse : Signature d’un accord d’appui au tourisme durable

Un accord pour la mise en œuvre et le soutien d’un projet de tourisme durable, destination Sud-Est (DES-SE), a été signé, mercredi, 13 novembre 2019, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi et l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz.

Selon un communiqué publié, par l’Ambassade de Suisse en Tunisie, ce projet de tourisme durable financé par la Confédération suisse à hauteur de 12 millions de dinars, a pour ambition de contribuer à l’attractivité du Sud-Est tunisien et à l’amélioration des revenus et conditions de vie de la population locale par le biais d’activités touristiques diversifiées.

Il sera déployé principalement, dans trois régions: le Dahar, l’île de Djerba et Ksar Ghilane. Le projet DES-SE fait suite à un premier projet nommé ” destination management organisation ” (DMO) qui a déjà contribué à la structuration des acteurs du tourisme dans la région du Dahar de 2014 à 2019.

” La Suisse entend ainsi, consolider les résultats obtenus au travers du DMO et répliquer l’expérience sur les sites voisins de Djerba et Ksar Ghilane pour diversifier et décentraliser le tourisme en Tunisie “, précise la même source.

Et d’ajouter que le projet DES-SE, qui s’étend sur une période de 4 ans, ” soutient les acteurs locaux qui mettent en œuvre des initiatives liées au tourisme, à la protection du patrimoine et au respect de normes environnementales “.

Au niveau national, il appuie la création de nouvelles formations professionnelles institutionnalisées dans le tourisme durable afin d’améliorer la qualité de l’offre touristique.

Il s’agit d’impliquer un large réseau de partenaires dont le ministère du tourisme et de l’artisanat, l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et plusieurs fédérations professionnelles nationales et régionales, selon le communiqué.

En parallèle, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat a exprimé sa volonté d’adapter la législation et le cadre réglementaire aux besoins des prestataires afin de faciliter le développement du tourisme alternatif et durable.