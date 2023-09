Tunisie-Sultanat d’Oman : Organisée par la CONECT, une mission économique à Mascate

Une mission économique organisée par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et conduite par le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saïed, effectue une visite à Mascate en Oman, du 16 au 20 septembre 2023.

Composée de femmes et d’hommes d’affaires opérant dans plusieurs domaines (agroalimentaire, bâtiment, santé, industrie pharmaceutique, TIC, commerce international…), cette mission vise à consolider les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux pays.

Des rencontres avec des hommes d’affaires et des responsables Omanais ainsi que des visites de terrain sont prévues dans le cadre de cette mission afin d’explorer les opportunités d’investissement et de coopération qui se présentent de part et d’autre.

Oman, en forme longue le Sultanat d’Oman, est un pays du Moyen-Orient, situé au sud de la péninsule arabique, sur les bords du golfe d’Oman et de la mer d’Oman. L’économie d’Oman est fortement dépendante du pétrole. Plus de 65 % du PIB dépend de l’extraction du pétrole, viennent ensuite le tourisme (région de Mascate et Salalah) et l’agriculture (autour de la ville de Sohar).

D’après son nouveau plan stratégique « Vision 2040 », le pays ambitionne de s’ouvrir au secteur privé en donnant au secteur privé local et aux investisseurs étrangers un rôle central dans l’économie. Il s’est également fixé pour objectif de se placer dans le top 10 mondial selon l’Indice de la facilité de faire des affaires et parmi les 40 pays les mieux classés selon l’indice de liberté économique, indices mis en place par la Banque mondiale pour mesurer les performances des pays étudiés en termes de facilités données aux opérateurs économiques.

Les exportations tunisiennes vers ce pays se sont élevées à 17,83 millions de dollars américains en 2021, selon la base de données COMTRADE des Nations Unies sur le commerce international.

La CONECT, fondée en 2011, est une organisation patronale syndicale et citoyenne qui fédère les PME tunisiennes et étrangères opérant dans plusieurs secteurs et dans toutes les régions.

