Tunisie-Syrie: Saïed ordonne d’entamer les procédures de nomination d’un ambassadeur à Damas

Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné, lundi, d’entamer les procédures de nomination d’un ambassadeur de Tunisie à Damas (Syrie), et ce lors d’une rencontre, au palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

La rencontre a également porté, selon un communiqué de la Présidence de la République, sur l’activité du ministère durant la dernière période et les échéances bilatérales et multilatérales à venir.

Le président de la République a, à cette occasion, souligné la nécessité de s’attacher aux principes de la politique étrangère tunsienne et de faire valoir l’indépendance de la décision nationale, affirmant que « les positions de la Tunisie à l’extérieur émanent de la volonté de son peuple ».

