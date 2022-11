Tunisie-Tchéquie: Le secteur d’environnement pourrait faire l’objet de partenariat entre les deux pays

Le secteur de l’environnement serait au centre d’un futur partenariat entre la Tunisie et la République Tchèque, a indiqué, vendredi, à Brno, le vice-gouverneur de la région de Moravie sud, Lacas Dubec. Il a souligné à cet effet que le secteur est désormais l’un des plus importantes activités mobilisatrices d’investissements.

Intervenant en marge d’un atelier sur les opportunités de coopération entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues à Brno, Dubec a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, que « la Tunisie bénéficie d’une bonne réputation auprès des tchèques, notamment les hommes d’affaires ».

« Ceci encouragerait à investir en Tunisie », a-t-il dit, soulignant que les entreprises tunisiennes peuvent profiter des facilités accordées et exporter leurs produits vers la République Tchèque, qui se présente comme un portail vers sept capitales européennes entourant Brno, dont l’Autriche.

De son côté, Foltin pavol, responsable des relations extérieures auprès de la région de Sud Moravie, a fait savoir qu’il existe déjà des projets bilatéraux tuniso-tchèques avec des sociétés implantées dans des régions tunisiennes, dont Sfax et Bizerte.

Il a par ailleurs promis d’apporter son soutien aux jeunes promoteurs tunisiens désirant créer des projets ou internationaliser leurs activités à travers sa société qui dispose déjà d’une importante base de données internationale dans les domaines liés aux affaires, à la culture et au sport.

La région de Moravie en Europe centrale est située dans une zone très proche de 7 villes économiques, à savoir Berlin, Munich, Varsovie, Budapest, Prague, Bratislava et Vienne.

L’atelier sur les opportunités de coopération entre les sociétés tunisiennes et leurs homologues tchèques à Brno a été organisé à l’initiative de la CONECT en collaboration avec la Région de Moravie tchèque.

