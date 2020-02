Tunisie Télécom est en grève

Les agents de Tunisie Télécom ont entamé mercredi à 19h00 une grève qui se poursuivra jusqu’à 19h00 jeudi.

“Les raisons de la grève sont dues au manque de sérieux et à l’irresponsabilité” de la part de la direction de la société, a précisé Fakhreddine Aouiti, membre du syndicat, expliquant que le syndicat n’a reçu aucune réponse de l’administration concernant ses revendications depuis leur lancement en septembre dernier.

Il a estimé que les revendications des agents ne sont pas “exorbitantes”, mais portent plutôt sur la préservation de la dignité de l’agent de Tunisie Telecom. Aouiti a indiqué qu’elles concernent principalement la fourniture de moyens de travail, la couverture du “manque flagrant” de personnel technique, la révision de l’allocation de transport pour ces agents et la lutte contre la sous-traitance et le travail précaire.

Le militant syndical a ajouté qu’elles portent également sur le réajustement de la prime de l’Aïd al-Adha de 250 dinars actuellement à 400 dinars, la révision de la prime de promotion de la communication inchangée depuis six ans, dont la valeur n’excède pas 122 dinars, et l’augmentation de la subvention d’habillement pour chaque agent en fonction du volume des fonds qui lui sont alloués dans le fonds social de l’institution.

Le responsable syndical a exprimé “ses regrets” pour le recours à la grève, réaffirmant la volonté du syndicat de dialoguer sérieusement et de manière constructive dans l’intérêt de la société.