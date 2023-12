Tunisie Telecom améliore son système de recharge

Tunisie Telecom, opérateur public sur le marché des technologies de l’information et de la communication en Tunisie, et Telepin, pionnier mondial des plateformes de transactions mobiles et de l’industrie fintech, annoncent la signature d’un partenariat pour le lancement du système de recharge convergente pour les clients de l’opérateur public, rapporte Business Wire.

L’objectif principal est de migrer le système de recharge de Tunisie Telecom, actuellement réparti entre plusieurs fournisseurs, vers la plateforme unifiée de recharge convergente de Telepin.

La plateforme de Telepin est conçue pour répondre à tous les besoins de Tunisie Telecom en matière de facturation. De la migration des anciens e-vouchers à la génération de e-vouchers électroniques à la demande, le système assure une transition en douceur et une expérience utilisateur améliorée pour la large base de clients de Tunisie Telecom.

Lassâad Ben Dhiab, président-directeur général de Tunisie Telecom, a estimé que c’est « une initiative clé dans la réalisation de notre vision stratégique de transformation numérique. Cette migration augmentera notre efficacité, optimisera nos opérations et ouvrira de nouvelles voies pour la croissance de Tunisie Telecom ».

Eric Feeley, PDG de Telepin, a commenté pour sa part que « le renforcement de nos liens avec Tunisie Telecom, entamé en 2007, marque un moment clé dans le secteur des télécommunications. Nous restons déterminés à fournir des solutions inégalées, et nous sommes convaincus que notre plateforme redéfinira les normes de l’expérience client dans le secteur. »