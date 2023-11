Tunisie-TICAD8 : Vers une santé résiliente et durable

Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Ambassade du Japon et le Programme des Nations Unies pour le Développement en Tunisie (PNUD) a organisé un espace de dialogue visant à évaluer les opportunités et les défis auxquelles la Tunisie est confrontée dans le renforcement de son système de santé dans le cadre du renforcement des systèmes de santé publique, et du partenariat avec le Japon et le continent africain. Cette conférence s’inscrit dans la continuité de la TICAD8, qui s’est ténue les 27 et 28 août 2022 à Tunis.

L’Ambassadeur du Japon en Tunisie, OSUGA Takeshi, a souhaité que « les efforts du gouvernement tunisien, et surtout ceux du ministère de la Santé, en collaboration avec tous les partenaires internationaux, conduisent non seulement la Tunisie mais aussi tous les pays africains vers la réalisation de la sécurité humaine et d’une société qui ne laisse la santé de personne de côté ».

L’évènement a réuni des acteurs à l’échelle nationale, régionale et internationale, et a porté sur l’accès équitable aux soins de santé, l’amélioration des systèmes nationaux de santé, les partenariats avec les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, et la coopération triangulaire avec l’Afrique.