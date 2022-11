Tunisie-UE: Des marchés publics durables dans le secteur de la construction

Le projet Water and Environment Support (WES), financé par l’UE, accompagne, depuis mai 2020, le personnel des organismes publics et privés de Tunisie sur la manière de rendre plus durable le processus de passation des marchés publics dans le secteur de la construction. Le ministère tunisien de l’Environnement et le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET) ont déjà initié une série de programmes dans le secteur du bâtiment et de la construction en partenariat étroit avec les professionnels concernés.

Sur la base de l’expérience d’accompagnement et pour faciliter la réplication, un ensemble de lignes directrices a été développé par le WES en coopération avec le CITET (Guide d’appui à la mise en œuvre d’une opération d’Achats Publics Durables (APD) en Tunisie).

WES, en collaboration avec le CITET et le ministère tunisien de l’Environnement, a présenté les leçons tirées et les recommandations de l’action pilote dans un atelier dédié intitulé » Appui à la mise en œuvre d’une opération pilote d’achat public durable dans le secteur de la construction « . L’objectif global était de consulter les parties prenantes et de diffuser les résultats aux acteurs publics et aux fournisseurs afin de stimuler l’intérêt du marché.

Cette activité arrive maintenant à sa conclusion, avec une Note aux décideurs sur les marchés publics durables en cours de finalisation sur la base des résultats de l’atelier qui a eu lieu en octobre.