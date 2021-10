Tunisie-UE: Entretien téléphonique entre Saied et Josep Borrell. Les deux sons de cloche!

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, vendredi soir, un appel téléphonique du Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, au cours duquel il a rappelé les raisons qui ont motivé les mesures exceptionnelles prises en juillet et septembre derniers, conformément à la Constitution et aux procédures qu’elle énonce, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat est revenu sur « les informations erronées répandues par certains Tunisiens au sujet de la situation des droits et des libertés, alors que le chapitre relatif aux libertés dans la Constitution n’a pas été touché », ajoutant que « les activités du Parlement ont été gelées parce qu’il devenait un champs de bataille, où le sang a coulé à plusieurs reprises. Les projets de loi sont devenus une marchandise qui se vendait et s’achetait ».

Le président Saïed a en outre souligné que « le fonctionnement des rouages de l’Etat se trouvait compromis au Parlement et dans les autres institutions, la corruption s’est répandue et les protestations populaires se multipliaient exigeant en particulier la dissolution du Parlement ».

Il a, par ailleurs, fait remarquer que les opposants qui « payaient pour organiser de fausses manifestations » ont été traités avec « une très grande souplesse », indiquant que les décisions d’assignation à résidence ont été levées.

Kaïs Saïed a réaffirmé que « l’Etat était sur le point de s’effondrer » , rappelant le nombre de décès dus à la pandémie du coronavirus et l’état auquel étaient arrivés les hôpitaux qui manquaient des plus simples équipements et parfois même d’eau potable et d’électricité.

Josep Borrell a indiqué qu’il transmettra ces informations à la prochaine réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE et aux membres du Parlement européen, selon le communiqué de la présidence tunisienne.

D’après la version qui a été livrée par Bruxelles de cet entretien téléphonique, Borrell a souligné que le nouveau gouvernement devra répondre aux défis économiques et sanitaires pressants dans le pays, tout en souhaitant que les nominations soient un premier pas important vers la préservation de l’acquis démocratique.

Le Haut représentant européen a affirmé le respect de l’Union européenne pour la souveraineté de la Tunisie , tout en soulignant « l’importance de l’établissement d’un calendrier bien défini pour le retour à un ordre constitutionnel en Tunisie basé sur la séparation des pouvoirs, le respect de l’état de droit et de la démocratie parlementaire, la sauvegarde des libertés fondamentales, qui serait issu d’un dialogue transparent et inclusif et tiendrait compte des volontés et aspirations du peuple tunisien ». Le haut représentant a pris bonne note des propos du Président Saïed et en particulier de sa volonté de s’engager dans un dialogue national et de réduire le plus possible la durée de cette période de mesures exceptionnelles.

Ila réaffirmé l’importance du partenariat stratégique avec la Tunisie et l’engagement de l’Union européenne à soutenir le peuple tunisien dans ce contexte économique et pandémique difficile. Il a également rappelé que ce sera sur la base d’actions et mesures concrètes prises par les autorités tunisiennes que l’Union européenne déterminera comment au mieux accompagner la démocratie, la stabilité et la prospérité de la Tunisie. L’Union européenne continuera de suivre avec le plus grand intérêt la situation dans le pays, a-t-il fait savoir.