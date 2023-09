Tunisie-UE : Clôture du projet « STAND UP » pour l’économie circulaire en Méditerranée

Le projet » STAND Up « , initiative du textile soutenable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée, a été clôturé, mardi, lors d’une cérémonie organisée, par le Centre Technique du Textile (CETTEX).

Financé par l’Union Européenne(UE), ce projet qui s’inscrit dans le cadre du programme de Coopération Transfrontalière » Bassin Maritime Méditerranée » (IEV CTF Med) qui a démarré depuis juillet 2020, vise à soutenir les entrepreneurs et les entreprises éco-innovantes opérant dans l’industrie du textile-habillement, aussi bien en Tunisie, qu’en ةgypte, en Italie, au Liban et en Espagne.

Le projet « STAND Up » qui vise à développer un écosystème de soutien aux entreprises d’innovation et de transfert de technologie qui conduira à la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, a assuré la formation et l’appui au profit de 40 startups par pays participants.

La coordinatrice du projet » STAND Up « , Manel Bessaida a souligné, à cette occasion, que 4 entrepreneurs innovants sur une liste de 20 entreprises, ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement technique et financier d’une valeur de 5 mille euros pour chaque entreprise.

Et de poursuivre que tous les participants de différents pays ont bénéficié de la plateforme » switch search » qui a été créée lors de ce projet.

Cette plateforme représente une pépinière de projets et comporte des informations dont les startups peuvent bénéficier d’une maniéré continue.

La responsable a, dans le même, indiqué que les projets soutenus dans ce contexte ont présenté des idées et des solutions pour consolider les fondements de l’économie circulaire, à travers la création de logiciels et de commande de contrôle pour mesurer le taux de consommation d’eau en vue de réduire la consommation en eau ou en énergie.

Les idées de projets réalisés comportent des solutions pour recycler les déchets textiles et les valoriser, outre l’invention d’une caméra pour détecter les défauts du tissu avant de l’utiliser.

De son côté, la directrice générale du Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET), Kmaira Ben Jannet, a affirmé que le secteur textile est l’un des secteurs le plus polluant et le plus énergivore en matière d’eau.

Et de préciser que le centre œuvre à travers la formation présentée dans le cadre du projet » Stand Up « , à adopter une démarche d’économie circulaire dans toutes les étapes de la chaîne de valeur de production de textile.

Ben Jannet a ajouté que ce projet vise à garantir une production et une consommation durables dans la région méditerranéenne ce qui permettra d’améliorer la compétitivité des sociétés industrielles.

A rappeler que la production mondiale de vêtements a doublé au cours des 15 dernières années. Selon les prévisions actuelles, elle augmentera encore de 63% d’ici 2030.

Le secteur du Textile et Habillement(TH), qui compte 1500 entreprises, occupe une place importante dans le tissu industriel tunisien, et ce à travers sa contribution significative dans l’économie nationale, notamment au niveau de l’exportation et de l’emploi.

Il demeure un secteur stratégique de l’économie tunisienne avec 30% des entreprises industrielles, 29% des emplois des industries manufacturières et 39% des entreprises industrielles sont à capitaux étrangers ou mixtes.

Les exportations du secteur TH ont enregistré, à fin juillet 2023, une hausse de 69,11% en valeur et une baisse de 44,4%en volume, selon les données présentées par le CETTEX.

La Tunisie est classée 10 ème fournisseur d’habillement de l’UE avec une part de marché de 2,3%. , selon les données présentées par le CETTEX. Le positionnement par produit montre que la Tunisie est le 4ème fournisseur de l’UE en jeans en 2021 avec une valeur des exportations de 322 millions d’euros et une part de marché de 8,63%, selon la même source.

Elle est, également, le second fournisseur de l’UE en

vêtements professionnels avec une valeur des exportations de 271 millions d’euros et une part de marché de 17,02%.