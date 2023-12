Tunisie Valeurs, Elu Service Client 2024, catégorie intermédiaire boursier

La liste des meilleures entreprises en matière de « service client » s’allonge. Tunisie Valeurs, intermédiaire en bourse et filiale du Groupe BIAT, a été en effet aussi été « Élu Service Client de l’Année 2024 », dans la catégorie « Intermédiaire en bourse ».

Fondé en 1991, Tunisie Valeurs est un établissement financier spécialisé dans les métiers de la gestion d’actifs, de l’intermédiation en Bourse, de l’ingénierie financière et des Valeurs du Trésor.

Depuis sa création, Tunisie Valeurs assure sur son site internet, avoir axé son développement sur la proximité avec ses clients. Elle s’est dotée, tout au long des trente dernières années, des équipes et des outils pour fournir à ses clients, locaux et étrangers, des services de haute qualité. Adossée à un réseau de 9 agences et à une équipe de 120 professionnels, Tunisie Valeurs se classe aujourd’hui parmi les plus importants opérateurs de la place.