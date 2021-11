« Tunisie: votre porte d’entrée vers l’Afrique », thème d’une rencontre organisée par la FIPA à Milan

L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur ( FIPA-Tunisie), organise, le 9 décembre 2021, au Palazzo delle Stelline à Milan (Italie), un premier événement économique, en présentiel, post pandémie Covid, sous le thème « Tunisie : votre porte d’entrée vers l’Afrique », et ce, en collaboration avec l’ambassade de la Tunisie en Italie.

L’objectif est de discuter des opportunités d’investissement et d’affaires qui prévalent en Tunisie dans des secteurs à fort potentiel de croissance, et aussi de donner la parole aux investisseurs italiens et tunisiens, afin de découvrir leurs expériences en Tunisie, précise la FIPA.





