Tunisiens et Iraniens étudient la création d’entreprises communes de voyage et de tourisme

Des professionnels du tourisme de Tunisie et d’Iran se sont réunis lundi à Téhéran pour une importante réunion visant à encourager la coopération dans le secteur du tourisme.

Organisée par des professionnels du tourisme du secteur privé, cette rencontre avait pour but de jeter les bases d’une coopération plus approfondie entre les industries touristiques des deux pays, de favoriser la compréhension mutuelle et d’envisager la création d’entreprises communes dans le domaine dynamique des voyages et du tourisme.

L’ordre du jour de la réunion comprenait diverses initiatives, notamment des visites immersives conçues spécialement pour les acteurs tunisiens du tourisme afin de leur permettre d’explorer les diverses attractions de l’Iran. En outre, une session bilatérale interentreprises a été organisée, favorisant un engagement direct et des partenariats potentiels entre les secteurs privés des deux pays. L’accent a été mis sur les initiatives visant à promouvoir les échanges culturels, en mettant l’accent sur les cultures uniques des deux pays, rapporte l’agence de presse IRNA.

Hadi Ajili, l’attaché culturel de l’Iran en Tunisie, avait précédemment annoncé des négociations et des visites d’attractions touristiques à Téhéran et sur l’île de Qeshm par des acteurs du secteur privé et des directeurs d’agences de tourisme internationales de Tunisie, a indiqué l’agence de presse.

La Tunisie fait partie des 32 pays auxquels le gouvernement iranien a récemment accordé une exemption unilatérale de visa. Dans ce contexte, des négociations entre les acteurs privés et gouvernementaux de ces pays sont en cours pour renforcer les relations touristiques.

Au cours de cette réunion, l’accent a été mis sur la création d’un contenu spécialisé commun destiné au public. L’accent a été mis sur l’introduction d’attractions iraniennes, en particulier la cuisine iranienne, qui devrait avoir un attrait particulier pour les Tunisiens.

En outre, la réunion a mis l’accent sur le lancement de vols directs, la mise en œuvre de circuits de familiarisation et les efforts de publicité bilatérale déployés par les activistes du tourisme de notre pays.

La République islamique espère tirer profit de ses nombreux sites touristiques tels que les bazars, les musées, les mosquées, les ponts, les bains publics, les madrasas, les mausolées, les églises, etc.