Tunisiens et Jordaniens discutent de l’ouverture de nouvelles destinations touristiques

Une délégation de voyagistes et de journalistes jordaniens séjourne actuellement en Tunisie pour discuter du renforcement de la coopération touristique entre les deux pays.

La visite, organisée par l’Office national du tourisme tunisien en coopération avec Royal Jordanian (RJ), a pour but de créer un réseau entre les offices de tourisme et les entreprises en Jordanie et en Tunisie afin d’augmenter le nombre d’intra-tourisme et d’ouvrir de nouvelles destinations touristiques.

L’ambassadeur de Tunisie à Amman, Khaled Souhail, avait rencontré la délégation jordanienne avant son départ pour la Tunisie et a déclaré que cette visite est très importante et contribue à rapprocher les deux peuples, ajoutant que le nombre de touristes tunisiens en Jordanie chaque année est estimé à environ 7000, et que le nombre de Jordaniens visitant la Tunisie chaque année tourne autour de 7000. Il a déclaré que ce nombre devait être augmenté.

Suhail a indiqué que les exigences en matière de visa ont été levées pour les Jordaniens et les Tunisiens, ce qui contribuera à soutenir le tourisme.

Le représentant de RJ, Imad Bakhit, a affirmé la volonté de la compagnie aérienne de coopérer avec les Tunisiens pour promouvoir le tourisme interne, soulignant le rôle de RJ dans la promotion du tourisme jordanien dans le monde.

Les représentants des agences de tourisme et de voyage participant à la visite ont souligné qu’il s’agissait d’une occasion d’explorer la Tunisie et de s’entendre avec leurs homologues tunisiens sur la coopération, le partenariat et l’ouverture de nouvelles destinations touristiques.