Tunisiens et Koweitiens sortiront du capital de la BTK

Selon un communiqué de presse, dont copie nous est parvenue, Ekuity Capital, qui est le représentant du portefeuille d’investissement du « Kuwait Investment Authority » (KIA) en Tunisie, ministère tunisien de l’Economie et des finances et KIA, ne comptent pas rester dans le capital de la BTK (Banque tuniso-koweitienne).

Rappelons que la partie du capital appartenant à la Banque populaire de France a dernièrement été rachetée par le groupe tunisien Elloumi. Et d’après la même source, Tunisiens et Koweitiens « coordonnent et coopèrent, en vue d’aboutir à une offre commune pour une sortie conjointe du capital de la BTK. On ne sait cependant pas, si l’offre sera présentée au groupe Elloumi qui contrôlerait ainsi le total du capital de la BTK, ou à une autre partie, étrangère ou tunisienne.