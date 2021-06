Tunisiens et Libyens cherchent à activer les accords conclus entre eux

Le président du Conseil libyen des affaires (LBC), Abdalla Al-Fellah, a rencontré dimanche une délégation d’hommes d’affaires tunisiens dirigée par le président de l’Association tunisienne de développement et d’investissement international, Lazhar Ben Younes, au siège de la LBC à Tripoli.

La délégation comprenait un certain nombre d’hommes d’affaires tunisiens, le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie de Médenine et le directeur des espaces d’activités économiques de Zarzis.

L’Association tunisienne pour le développement et l’investissement international était l’organisateur du Forum international des affaires de Djerba (DIBF), auquel ont participé la LBC et une importante délégation libyenne à Djerba les 27 et 28 mai.

La LBC a rapporté que la réunion, à laquelle prenaient part certains des participants libyens au DIBF, a discuté des points suivants:

Les résultats du DIBF

Les bases sur lesquelles la coopération bilatérale devrait être menée

Comment aborder les obstacles et les problèmes auxquels sont confrontés les hommes d’affaires des deux pays

Chercher à activer les accords économiques conclus entre les deux pays

Le suivi de la question de l’argent des Libyens saisi dans les banques tunisiennes.

Rejet dees organismes illégaux qui prétendent représenter les entrepreneurs libyens et tunisiens.

Les deux parties ont également convenu de mettre en place un accord de coopération qui comprend :

L’échange d’informations sur les opportunités d’investissement et d’emploi et sur les investisseurs des deux parties

L’ouverture d’un couloir spécial pour les chefs d’entreprise aux postes frontaliers

L’étude de la création d’une zone franche au niveau du poste frontalier de Ras Jdir.