Tunisiens résidents à l’étranger : La 1ère session de l’apprentissage de la langue arabe du 03 octobre au 06 décembre 2022

L’Office Des Tunisiens à l’étranger (OTE) organisera, du 03 octobre au 06 décembre 2022, la première session du programme d’apprentissage de la langue arabe au titre de l’année universitaire 2022-2023.

Dédiée aux Tunisiens résidents à l’étranger (étudiants ou non), cette session est organisée en partenariat avec l’Institut Bourguiba des langues vivantes, indique un communiqué publié dimanche sur la page officielle de l’OTE.

Selon la même source, 70% des frais d’étude seront pris en charge par l’OTE.

Les personnes intéressées sont appelées à faire leur préinscription sur le site de l’institut Bourguiba des langues vivantes www.iblv.rnu.tn et à envoyer leurs dossiers aux services de l’OTE.

Il est aussi possible de contacter les attachés sociaux des missions diplomatiques ou consulaires ou les centres socio-culturels de la Maison du Tunisien pour déposer son dossier à l’étranger.

