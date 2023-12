Turkish Airlines annonce une commande XXL  de 355 Airbus

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines a annoncé vendredi une commande totale de 355 avions Airbus dont des options d’achat, permettant ainsi à sa flotte de se hisser, dans la décennie à venir, parmi les plus grandes du monde. Turkish Airlines a annoncé, dans un communiqué, une commande ferme de 230 avions et une option pour 125 appareils additionnels, dans le cadre de son plan stratégique 2023-2033. Le constructeur européen a fait état pour sa part d’une commande ferme de 220 appareils, ayant déjà annoncé en septembre la vente de dix appareils.

L’accord permettra à Turkish Airlines de porter sa flotte à plus de 800 appareils d’ici dix ans, contre 439 actuellement. « La Turquie est en croissance et Turkish Airlines vole à haute altitude. (…) Nous avons décidé d’acheter 355 avions d’Airbus », a affirmé sur X (ex-Twitter) le directeur général de Turkish Airlines, Bilal Eksi. « J’espère que ce sera bénéfique à notre pays et à notre compagnie », a-t-il ajouté. L’entreprise s’est engagée dans une croissance, notamment vers l’Afrique et l’Asie, grâce à son nouveau hub, le gigantesque aéroport international d’Istanbul.

