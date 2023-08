Turquie: Hausse inattendue  du taux directeur de 17,5% à 25%

La banque centrale turque a créé la surprise jeudi en relevant fortement son taux directeur, de 17,5% à 25%, afin de prévenir un rebond de l’inflation, entraînant un bond de la livre turque face au dollar.

« Le Comité a décidé de poursuivre le processus de resserrement monétaire afin d’établir le plus rapidement possible le cap de la désinflation (…) et de contrôler la détérioration du comportement des prix », indique la banque centrale dans son communiqué.

« Des indicateurs récents pointent vers une hausse continue de la tendance sous-jacente de l’inflation », a-t-elle précisé.

« Nous sommes déterminés », a affirmé le ministre des Finances Mehmet Simsek sur les réseaux sociaux. « La stabilité des prix est notre priorité absolue. »

Ce nouveau relèvement, d’une ampleur inattendue, porte la signature de la nouvelle équipe économique turque entrée en fonctions après la réélection fin mai du président Recep Tayyip Erdogan, pourtant ardent défenseur des taux d’intérêt bas.

Face à une inflation toujours proche des 48% et à la crise économique dont la Turquie peine à se sortir, le chef de l’Etat consent pour l’heure à une hausse des taux.

Après deux précédentes augmentations limitées, le président turc laisse finalement les coudées franches à la nouvelle gouverneure de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, et au ministre de l’Economie, estiment les analystes.